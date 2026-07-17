Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère

Informations pratiques

Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps » Dimanche 20 septembre, 14h00 Tannerie Arnal Aveyron

Accès libre, en continu. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».

Cour de la Tannerie Arnal, barnum « Les Passeurs de Mémoire ».

Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».

©Ministère de la Culture