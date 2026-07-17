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Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère

dimanche 20 septembre 2026 · Tannerie Arnal · Le Monastère

Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tannerie Arnal
Adresse
27 avenue de l'abbaye, 12000 Le Monastère
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif
Accès libre, en continu. Gratuit.

Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps » Dimanche 20 septembre, 14h00 Tannerie Arnal Aveyron

Accès libre, en continu. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».
Cour de la Tannerie Arnal, barnum « Les Passeurs de Mémoire ».

Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».

©Ministère de la Culture

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