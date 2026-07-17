Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère
dimanche 20 septembre 2026 · Tannerie Arnal · Le Monastère
Informations pratiques
Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps » Dimanche 20 septembre, 14h00 Tannerie Arnal Aveyron
Accès libre, en continu. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».
Cour de la Tannerie Arnal, barnum « Les Passeurs de Mémoire ».
Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
Exposition photo commentée, proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».
©Ministère de la Culture
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