Atelier parent-enfant Makedo Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Atelier parent-enfant Makedo

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Atelier parent-enfant Makedo, dès 7 ans. .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parent-enfant Makedo

L’événement Atelier parent-enfant Makedo Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme