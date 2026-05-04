Atelier parent-enfant « peinture et photographie végétale » Parc de la Filée Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 14:00 – 15:30

Gratuit : non Gratuit Tout public

Dans le cadre de son événement annuel « La Semaine de la transition écologique », la Ville des Sorinières vous invite à vivre une expérience créative, ludique et profondément inspirante en famille. L’art du vivant : peinture et photographie végétale Et si la nature devenait votre palette ? Lors de cet atelier original, petits et grands partiront à la découverte des trésors cachés des plantes. Fleurs, herbes, épluchures de légumes ou épices du quotidien… autant de ressources naturelles qui se transformeront, entre vos mains, en encres écologiques aux couleurs surprenantes.En duo enfant-parent (à partir de 7 ans), vous apprendrez à créer vos propres pigments végétaux, puis à expérimenter l’anthotype, une technique photographique ancienne et 100 % biodégradable. Grâce à la lumière du soleil, vos compositions prendront vie lentement, révélant toute la poésie du temps et du vivant.Pendant 1h30, cet atelier sera l’occasion de : (Re)découvrir la richesse de la biodiversité locale en identifiant des plantes tinctoriales simplesDonner une seconde vie aux épluchures et adopter une démarche artistique zéro déchetComprendre le rôle essentiel de la lumière et des cycles naturels dans la création Chaque duo repartira avec une œuvre unique, réalisée à partir d’encres naturelles, ainsi qu’un « châssis photo » solaire à exposer chez soi pour laisser apparaître, jour après jour, une image végétale pleine de magie. Informations pratiques :Jauge : jusqu’à 12 duos enfant-parent (à partir de 7 ans)Durée : 1h30Lieu : rendez-vous au chalet du Parc de la FiléeGratuitMatériel à prévoir : un cadre photo vide (format A4 maximum), qui servira de support pour l’anthotype

Parc de la Filée Sud Les Sorinières 44840

https://www.ville-sorinieres.fr/actualites/semaine-transition-ecologique-biodiversite/



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