Atelier parent-enfant tous au jardin ! Lamballe-Armor
Atelier parent-enfant tous au jardin ! Lamballe-Armor mercredi 3 juin 2026.
Lamballe-Armor
Atelier parent-enfant tous au jardin !
Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Venez planter, observer le potager médiéval et découvrir ce qu’est la permaculture (s’inspirant des écosystèmes naturels).
Chaque famille repartira avec son légume à cultiver chez soi, au choix entre un semis ou un jeune plant en godet. Une aventure ludique et éducative pour petits et grands, où la terre devient un terrain de jeu et d’apprentissage.
A partir de 5 ans Inscription par téléphone .
Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74
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English :
L’événement Atelier parent-enfant tous au jardin ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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