Atelier parent-enfant Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier parent-enfant Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mardi 23 juin 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier parent-enfant
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation.
Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Atelier parent-enfant
Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. An adult must be present.
L’événement Atelier parent-enfant Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS
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