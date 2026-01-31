Atelier parent-enfant Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier parent-enfant

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation.

Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier parent-enfant

Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. An adult must be present.

L’événement Atelier parent-enfant Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS