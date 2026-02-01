Atelier parents/enfants broderie sur toile Ussel

Atelier parents/enfants broderie sur toile

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

L’EVS la Civadière organise un atelier parents-enfants broderie sur toile.

Initiez vos enfants à une activité manuelle, très ludique et récréative tout en développant leur motricité fine !

Sur inscription uniquement. Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent

Gratuit .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

