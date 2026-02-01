Atelier parents/enfants broderie sur toile Ussel
Atelier parents/enfants broderie sur toile mercredi 11 mars 2026.
Atelier parents/enfants broderie sur toile
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
L’EVS la Civadière organise un atelier parents-enfants broderie sur toile.
Initiez vos enfants à une activité manuelle, très ludique et récréative tout en développant leur motricité fine !
Sur inscription uniquement. Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent
Gratuit .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
