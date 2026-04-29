Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Metz

Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Mené par Jean-Luc Kaucic, cet atelier propose de découvrir concrètement l’art de la typographie. La séance débutera par une présentation détaillée des outils et des techniques chers à Jean Vodaine, avant de permettre aux enfants et à leurs parents de passer à la pratique.

Dès 7 ans, sur inscription.Enfants

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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Led by Jean-Luc Kaucic, this workshop offers a hands-on introduction to the art of typography. The session will begin with a detailed presentation of the tools and techniques dear to Jean Vodaine, before allowing children and their parents to get hands-on.

Ages 7 and up, registration required.

L’événement Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ