Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz dimanche 7 juin 2026.
Metz
Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Mené par Jean-Luc Kaucic, cet atelier propose de découvrir concrètement l’art de la typographie. La séance débutera par une présentation détaillée des outils et des techniques chers à Jean Vodaine, avant de permettre aux enfants et à leurs parents de passer à la pratique.
Dès 7 ans, sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Led by Jean-Luc Kaucic, this workshop offers a hands-on introduction to the art of typography. The session will begin with a detailed presentation of the tools and techniques dear to Jean Vodaine, before allowing children and their parents to get hands-on.
Ages 7 and up, registration required.
L’événement Atelier Parents/Enfants Dans l’atelier de Jean Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ
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