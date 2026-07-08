Atelier parents-enfants Faire corps à deux Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
mardi 27 octobre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Atelier parents-enfants Faire corps à deux
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-27
A partir de 6 ans.
Places limitées sur inscriptions.
Animé par une médiatrice culturelle, un atelier découverte en duo du jeu théâtral, avec des exercices simples et amusants, pour explorer ensemble notre relation au corps, à l’autre, au mouvement, et à l’image. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 shubert@hendaye.fr
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English : Atelier parents-enfants Faire corps à deux
L’événement Atelier parents-enfants Faire corps à deux Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
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