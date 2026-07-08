UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hendaye

Atelier parents-enfants Faire corps à deux Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

mardi 27 octobre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Espace Culturel Mendi Zolan
Adresse
119 boulevard de la Mer
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Atelier parents-enfants Faire corps à deux

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :
2026-10-27

A partir de 6 ans.
Places limitées sur inscriptions.

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier découverte en duo du jeu théâtral, avec des exercices simples et amusants, pour explorer ensemble notre relation au corps, à l’autre, au mouvement, et à l’image.   .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49  shubert@hendaye.fr

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English : Atelier parents-enfants Faire corps à deux

L’événement Atelier parents-enfants Faire corps à deux Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce

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