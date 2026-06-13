Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao
Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao samedi 4 juillet 2026.
Guémené-Penfao
Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques
Espace Le Pivert Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
.
Espace Le Pivert Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 28 43 17 assolaclownerie@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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