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Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao

Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Espace Le Pivert

Ville : 44290 Guémené-Penfao

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 0 0

Guémené-Penfao

Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques

Espace Le Pivert Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

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Espace Le Pivert Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 28 43 17  assolaclownerie@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux Clownesques Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44

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