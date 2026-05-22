Saint-Julien-du-Sault

Atelier participatif Joigny Techniques martiales et des armes à l’époque de la guerre de Cent ans

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Techniques martiales et des armes à l’époque de la guerre de Cent ans seront expliquées par Maxence, historien spécialiste des techniques de combat au Moyen-Âge RDV médiathèque 20 personnes max .

Saint-Julien-du-Sault 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Atelier participatif Joigny Techniques martiales et des armes à l’époque de la guerre de Cent ans

L’événement Atelier participatif Joigny Techniques martiales et des armes à l’époque de la guerre de Cent ans Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien