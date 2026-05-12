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Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault

Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault lundi 17 août 2026.

Adresse : 5 avenue de la gare

Ville : 89330 Saint-Julien-du-Sault

Département : Yonne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Julien-du-Sault

Stage théâtre

5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Stage: théâtre avec Raphaël Cuvinot de 9h à 12h   .

5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10  leboisfrileux@gmail.com

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English : Stage théâtre

L’événement Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien

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