Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault
Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault lundi 17 août 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Stage théâtre
5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Stage: théâtre avec Raphaël Cuvinot de 9h à 12h .
5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com
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English : Stage théâtre
L’événement Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien
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