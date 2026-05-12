Saint-Julien-du-Sault

Stage théâtre

5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Stage: théâtre avec Raphaël Cuvinot de 9h à 12h .

5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre

L’événement Stage théâtre Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien