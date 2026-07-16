Atelier « Pas touche à mon épi », École primaire les Enfants de Renart, Thiron-Gardais

Informations pratiques

Atelier « Pas touche à mon épi » Vendredi 18 septembre, 10h00 École primaire les Enfants de Renart Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le service de Valorisation du patrimoine du Conseil départemental propose aux élèves de l’école primaire de Thiron-Gardais un atelier consacré aux épis de faîtage.

Éléments ornementaux par excellence des toitures, ces pièces sont parfois invisibles au regard de ceux qui ne lèvent pas les yeux. Animé par une médiatrice, cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves, de la Grande Section au CM2, ces objets d’art parfois insolites, mais ô combien importants pour la protection de la charpente et de la toiture des bâtiments.

École primaire les Enfants de Renart 2 Avenue de la Gare, 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 La Gare Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le Département propose aux élèves de Thiron-Gardais un atelier sur les épis de faîtage, pour découvrir leur rôle ornemental et protecteur sur les toitures.

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