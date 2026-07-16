Visite libre du Collège Royal et Militaire, Collège Royal et Militaire, Thiron-Gardais

Informations pratiques

Visite libre du Collège Royal et Militaire 19 et 20 septembre Collège Royal et Militaire Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Collège Royal et Militaire de Thiron-Gardais fait partie des sites à visiter durant les Journées Européennes du Patrimoine

Vous pourrez découvrir le musée et les jardins durant ce week-end de rentré.

Le propriétaire des lieux a hâte de vous faire découvrir ce lieu chargé d’Histoire.

Collège Royal et Militaire 12 rue de l’Abbaye, 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire L’ancien Collège royal et militaire et son jardin constituent un patrimoine unique, accolé à l’abbatiale romane de Thiron-Gardais. Créé au sein de l’abbaye en 1630, le Collège de Tiron (sans « h » à l’époque) sera choisi en 1776 par Louis XVI pour devenir l’un des douze Collèges royaux et militaires préparant à l’École Militaire de Paris. Le destin du Collège royal et militaire sera lié à celui de la monarchie, et l’établissement fermera ses portes en 1792. Devenu ensuite un site privé, il sera racheté en 2005 par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, puis par Stéphane Bern en 2013. Grâce à de colossaux travaux de restauration menés durant 3 ans par des ouvriers et artisans issus de la grande lignée du compagnonnage, les bâtiments revivent et le musée ouvre au public en 2016. La résurrection du jardin a elle été confiée au célèbre paysagiste Louis Benech. Le site propose aujourd’hui aux visiteurs un musée intime, un jardin historique ainsi qu’un salon de thé gourmand.

Le Collège Royal et Militaire de Thiron-Gardais fait partie des sites à visiter durant les Journées Européennes du Patrimoine

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