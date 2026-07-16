Rencontres des métiers d’art du patrimoine, Abbaye de Thiron-Gardais, Thiron-Gardais

Informations pratiques

Rencontres des métiers d’art du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Abbaye de Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La commune de Thiron-Gardais vous invite à vivre un événement exceptionnel : les Rencontres des métiers d’art du patrimoine. Cet événement national, initié par Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art, est organisé dans cinq communes en France, dont Thiron-Gardais.

Vous aurez le plaisir d’assister à des conférences animées par de nombreux intervenants, dont Stéphane Bern, parrain de l’événement.

Des parcours de découverte de Thiron-Gardais, labellisé Petites Cités de Caractère, vous donneront l’occasion de (re)découvrir les trésors du village.

Plus qu’un simple événement, les Rencontres des métiers d’art du patrimoine sont une invitation à reconnaitre la richesse du patrimoine percheron, tout en suscitant peut-être des vocations chez les jeunes générations.

Abbaye de Thiron-Gardais 18 rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Le domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais regroupe les vestiges de l’abbaye construite par Bernard de Ponthieu, fondateur de l’ordre de Tiron au XIIe siècle. Le mobilier provient de l’ancienne église paroissiale de Gardais, sauf les stalles des moines (classées au titre des monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui forment le nouveau chœur.

Autour du vivier des moines, s’organisent dix jardins d’inspiration médiévale, dans un parc de 4 hectares. Aménagés en 2000, d’inspiration médiévale, les jardins présentent différents espaces : jardin potager, aromates, jardins de terre et de bruyères, tilleul remarquable planté en 1792, vivier des moines, terrasses fruitières, jardins des couleurs…

La grange aux dîmes, restaurée en 2006, est l’entrée des jardins de l’abbaye, le syndicat d’initiative du Perche Thironnais et un lieu d’exposition.

La commune de Thiron-Gardais vous invite à vivre un événement exceptionnel : les Rencontres des métiers d’art du patrimoine.

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