Atelier pâtisserie Cook And Make Cours de Kouign-Amann Cook And Make Tréméreuc

Tréméreuc

Atelier pâtisserie Cook And Make Cours de Kouign-Amann

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 13:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Partez à la découverte du dessert emblématiques de Bretagne lors de notre cours collectif (6 personnes maximum). Vous réaliserez un Kouign-Amann pour 6 personnes.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

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English :

L’événement Atelier pâtisserie Cook And Make Cours de Kouign-Amann Tréméreuc a été mis à jour le 2026-04-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme