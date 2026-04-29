Atelier pâtisserie Cook And Make Macarons individuels Cook And Make Tréméreuc

Tréméreuc

Atelier pâtisserie Cook And Make Macarons individuels

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Venez vivre une expérience gourmande et conviviale aux côtés de notre cheffe pâtissière. Lors de cet atelier, elle vous dévoilera pas à pas les techniques et astuces pour réussir de délicieux macarons individuels, aussi beaux que savoureux.

Vous apprendrez à réaliser des coques parfaitement lisses et garnir vos macarons de recettes incontournables framboise, chocolat et praliné.

Un moment de partage, d’apprentissage et de gourmandise, accessible à tous, pour le plaisir de créer et de déguster vos propres macarons.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

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English :

L’événement Atelier pâtisserie Cook And Make Macarons individuels Tréméreuc a été mis à jour le 2026-04-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme