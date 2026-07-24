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AGENDA · Dozulé

Atelier pâtisserie Humani’thé Dozulé

jeudi 27 août 2026 · Humani'thé · Dozulé

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Humani'thé
Adresse
50 grande rue
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Atelier pâtisserie

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Venez pâtisser un gâteau au chocolat et des sablés avec Annick.
Venez pâtisser un gâteau au chocolat et des sablés avec Annick.   .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie   humanithe.14430@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie

Come and bake a chocolate cake and some shortbread biscuits with Annick.

L’événement Atelier pâtisserie Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge

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