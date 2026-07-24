Soirée Jeux à Dozulé Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Soirée Jeux à Dozulé

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Profitez de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé pour apprendre à jouer au Rami.

Profitez de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé pour apprendre à jouer au Rami. .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Soirée Jeux à Dozulé

Come along to this games evening organised by the Humani’thé charity and learn how to play Rami.

L’événement Soirée Jeux à Dozulé Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge