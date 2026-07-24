Soirée Jeux à Dozulé Humani’thé Dozulé
vendredi 14 août 2026 · Humani'thé · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Soirée Jeux à Dozulé
Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Profitez de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé pour apprendre à jouer au Rami.
Profitez de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé pour apprendre à jouer au Rami. .
Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux à Dozulé
Come along to this games evening organised by the Humani’thé charity and learn how to play Rami.
L’événement Soirée Jeux à Dozulé Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Dozulé (Calvados)
- Initiation au crochet à Dozulé Humani’thé Dozulé 13 août 2026
- Brocante à Dozulé Dozulé 15 août 2026
- Atelier bien-être Humani’thé Dozulé 20 août 2026
- Soirée Jeux à Dozulé Humani’thé Dozulé 21 août 2026
- Atelier pâtisserie Humani’thé Dozulé 27 août 2026