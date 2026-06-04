Atelier-patrimoine (ados et adultes) paysages à l’aquarelle Omonville-la-Rogue La Hague jeudi 13 août 2026.

La Hague

Atelier-patrimoine (ados et adultes) paysages à l’aquarelle

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez les différentes techniques de peinture à l’aquarelle en vous inspirant d’un paysage de la Hague. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

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L’événement Atelier-patrimoine (ados et adultes) paysages à l’aquarelle La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche