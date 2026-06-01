Assé-le-Boisne

Atelier Peindre avec la nature

Place de l’église Assé-le-Boisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Atelier organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le samedi 27 juin, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à un atelier Peindre avec la nature à Assé-le-Boisne !

La nature est généreuse. Les premiers hommes cueillaient des pour se nourrir, se soigner, s’outiller et se vêtir, ils en ont aussi tiré des colorants. En effet, les plantes renferment dans leurs feuilles et fleurs des pigments qui peuvent offrir une palette de couleurs, certes plus pâles, mais amusantes à extraire et à tester. Anne vous guidera sur les chemins pour en savoir plus sur les plantes à choisir, récolter la matière pour fabriquer couleurs et pinceaux. Vous pourrez ensuite les tester et laisser aller votre créativité lors d’un atelier de peinture végétale. Une sortie qui associe la découverte des plantes locales à une activité ludique et écologique….

RDV 14h Place de l’Église à Assé-le-Boisne.

Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .

Place de l’église Assé-le-Boisne 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

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English :

Workshop organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’événement Atelier Peindre avec la nature Assé-le-Boisne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Alpes Mancelles