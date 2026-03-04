Chantier nature nettoyage du chemin de la butte des pelouses

1 Moulin de Rance Assé-le-Boisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Découvert dans le cadre des inventaires de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, la butte des pelouses est un petit espace le long d’une voie communale qui a la particularité d’accueillir plusieurs plantes rares pour le département. Ayant bénéficié d’un chantier début 2025, l’objectif est maintenant d’entretenir la zone de manière raisonnée afin de garantir la préservation de cette biodiversité remarquable. .

1 Moulin de Rance Assé-le-Boisne 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chantier nature nettoyage du chemin de la butte des pelouses Assé-le-Boisne a été mis à jour le 2026-03-04 par PNR Normandie Maine