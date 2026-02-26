Assé-le-Boisne

Peindre avec la nature

Place de l’Eglise Assé-le-Boisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les plantes renferment dans leurs feuilles et fleurs des pigments qui peuvent offrir une palette de couleurs, amusantes à extraire et à tester. Guider par Anne, parcourez les chemins pour en savoir plus sur les plantes et apprenez à fabriquer couleurs et pinceaux avec elles.

La nature est généreuse. Les premiers hommes cueillaient des pour se nourrir,se soigner, s’outiller et se vêtir, ils en ont aussi tiré des colorants.

En effet, les plantes renferment dans leurs feuilles et fleurs des pigments qui peuvent offrir une palette de couleurs, certes plus pâles, mais amusantes à extraire et à tester.

Anne vous guidera sur les chemins pour en savoir plus sur les plantes à choisir, récolter la matière pour fabriquer couleurs et pinceaux. Vous pourrez ensuite les tester et laisser aller votre créativité lors d’un atelier de peinture végétale.

Une sortie qui associe la découverte des plantes locales à une activité ludique et écologique…. .

Place de l’Eglise Assé-le-Boisne 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

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English :

Plants contain pigments in their leaves and flowers that can offer a palette of colors, fun to extract and test. Guided by Anne, take a stroll along the paths to find out more about plants, and learn how to make colors and brushes with them.

L’événement Peindre avec la nature Assé-le-Boisne a été mis à jour le 2026-02-26 par PNR Normandie Maine