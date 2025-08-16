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Atelier Peindre sur le motif Jardins des personnalités Honfleur

Atelier Peindre sur le motif Jardins des personnalités Honfleur samedi 1 août 2026.

Lieu : Jardins des personnalités

Adresse : D513 Route de Trouville

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Honfleur

Atelier Peindre sur le motif

Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.
Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.

JARDIN DES PERSONNALITÉS
Samedi 30 mai 2026
de 14h à 18h

TERRASSES DE LA LIEUTENANCE
Samedi 11 juillet 2026
de 14h à 18h

LA LIEUTENANCE ET SOUS LE PARAPET
Samedi 1 août 2026 de 17h à 22h
dans le cadre de la Nuit des Artistes

Sans inscription, ouvert à tous, apporter son chevalet et sa toile !   .

Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 71 82 

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English : Atelier Peindre sur le motif

The Town of Honfleur’s events department presents Painting from the Ground Up.

L’événement Atelier Peindre sur le motif Honfleur a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Honfleur-Beuzeville

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