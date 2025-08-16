Atelier Peindre sur le motif Jardins des personnalités Honfleur
Atelier Peindre sur le motif Jardins des personnalités Honfleur samedi 1 août 2026.
Honfleur
Atelier Peindre sur le motif
Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.
Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.
JARDIN DES PERSONNALITÉS
Samedi 30 mai 2026
de 14h à 18h
TERRASSES DE LA LIEUTENANCE
Samedi 11 juillet 2026
de 14h à 18h
LA LIEUTENANCE ET SOUS LE PARAPET
Samedi 1 août 2026 de 17h à 22h
dans le cadre de la Nuit des Artistes
Sans inscription, ouvert à tous, apporter son chevalet et sa toile ! .
Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 71 82
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English : Atelier Peindre sur le motif
The Town of Honfleur’s events department presents Painting from the Ground Up.
L’événement Atelier Peindre sur le motif Honfleur a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Honfleur-Beuzeville
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