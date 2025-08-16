Atelier Peindre sur le motif Jardins des personnalités Honfleur

Honfleur

Atelier Peindre sur le motif

Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.

Le service animation de la Ville de Honfleur présente Peindre sur le motif.

JARDIN DES PERSONNALITÉS

Samedi 30 mai 2026

de 14h à 18h

TERRASSES DE LA LIEUTENANCE

Samedi 11 juillet 2026

de 14h à 18h

LA LIEUTENANCE ET SOUS LE PARAPET

Samedi 1 août 2026 de 17h à 22h

dans le cadre de la Nuit des Artistes

Sans inscription, ouvert à tous, apporter son chevalet et sa toile ! .

Jardins des personnalités D513 Route de Trouville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 71 82

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English : Atelier Peindre sur le motif

The Town of Honfleur’s events department presents Painting from the Ground Up.

L’événement Atelier Peindre sur le motif Honfleur a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Honfleur-Beuzeville