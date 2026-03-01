Atelier Peindre un phénix à l’aquarelle et en mix média Dialogues Beaux-Arts Brest

Atelier Peindre un phénix à l’aquarelle et en mix média

Débutants ou initiés, venez donner vie à cette créature mythique!

Connue pour renaître de ses cendres, elle est un symbole d’espoir et de résilience. Grâce à différentes techniques d’aquarelle, vous apprendrez lors de cet atelier, à mettre en couleur un majestueux phénix prenant son envol.

Fusions, dégradés et retraits de couleurs n’auront plus de secret pour vous.Vous apprendrez également à finaliser les détails de votre création, grâce à d’autres outils (marqueurs acryliques, gouache, feutre pitt artist Faber Castell), à la manière des illustrateurs.

N’ayez pas d’inquiétude si vous ne savez pas dessiner, le phénix sera déjà prêt sur papier aquarelle. Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre si vous préférez l’utiliser.

Moment de détente et de partage artistique garanti! Le phénix flamboyant n’attend que vos pinceaux…

Animé par Margot Obispo

Informations pratiques

Tout public, ados et adultes.

Durée 2h.

Inscription en ligne. .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76

