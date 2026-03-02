Abri Sadi Carnot

Abri Sadi Carnot
Boulevard de la Marine
Brest Finistère

2026-04-15 14:00:00

2026-06-17 15:00:00

Dates: 2026-04-15, 2026-05-20, 2026-06-17, 2026-07-17, 2026-08-14

Découvrez l’histoire poignante de cet abri, construit pendant la guerre pour protéger la population des bombardements. Ce site, devenu un véritable lieu de mémoire, vous plonge dans le rude quotidien des Brestois durant les années sombres de l’Occupation. Au cours de cette visite guidée, vous serez transporté dans un espace chargé d’histoire, où chaque recoin raconte l’engagement de la ville face à la guerre, entre résistance et subsistance. Vous apprendrez comment cet abri a servi de refuge et comment il symbolise la résilience de la population brestoise.

Informations pratiques

Durée 1h.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne.

Nombre de place limité.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint, ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

