Les Capucins d’hier à aujourd’hui Station Jean Moulin Brest

Les Capucins d'hier à aujourd'hui

Station Jean Moulin Boulevard Jean Moulin Brest Finistère

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

2026-04-16 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez revivre l’histoire fascinante des Ateliers des Capucins, un site emblématique fièrement reconquis qui a marqué l’épopée industrielle de Brest. En empruntant le premier téléphérique urbain de France, vous traverserez l’histoire du passé à l’avenir, découvrant comment cet endroit mythique a évolué au fil du temps pour devenir place culturelle XXL.

Cette visite guidée vous embarque dans l’univers de l’industrie navale et du travail des ouvriers brestois, tout en vous permettant de découvrir les transformations récentes du site, devenu un lieu moderne et vivant. Du passé aux projets d’avenir, vous vivrez une expérience unique entre histoire et innovation.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne.

Nombre de place limité.

Prévoir un titre de transport pour le téléphérique.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint, ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

+33 2 98 44 24 96

