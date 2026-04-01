Saint-Marc, ancien bourg littoral Église Saint-Marc Brest
Saint-Marc, ancien bourg littoral Église Saint-Marc Brest jeudi 16 avril 2026.
Brest
Saint-Marc, ancien bourg littoral
Église Saint-Marc Place Vinet Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-05-03 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-03
La visite vous fait découvrir cette ancienne commune littorale, devenue quartier de Brest en 1945. Elle évoque les importantes transformations de ce bourg dont le littoral a peu à peu été poldérisé au cours de l’extension du port de Brest et dont l’église paroissiale a été déplacée suite à l’arrivée de la voie de chemin de fer. La balade bénéficie d’une ouverture exceptionnelle de la chapelle Notre-Dame de Bon Port, ancienne église paroissiale.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne. L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .
Église Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96
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English : Saint-Marc, ancien bourg littoral
L’événement Saint-Marc, ancien bourg littoral Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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