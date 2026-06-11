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Atelier peinture à l’œuf et aux épices Jeu de Paume Rennes

Atelier peinture à l’œuf et aux épices Jeu de Paume Rennes

Atelier peinture à l’œuf et aux épices Jeu de Paume Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Atelier peinture à l’œuf et aux épices Jeu de Paume Rennes Jeudi 23 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Faites preuve de créativité à travers un atelier original – à partir de 15 ans.

Faites preuve de créativité à travers un atelier original – à partir de 15 ans.
Avec l’Arbre Formation

Sur inscription **à partir du 19 juin**, contactez :
02 21 02 22 40
[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T16:30:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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