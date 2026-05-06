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atelier peinture aquarelle Hobbies et compagnie Royan

atelier peinture aquarelle Hobbies et compagnie Royan mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Hobbies et compagnie

Adresse : 46 av des Tilleuls

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 15 15 15 par heure

Royan

atelier peinture aquarelle

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20

Venez découvrir l’aquarelle à travers des cours ouverts à tous.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Come and discover watercolour painting through classes open to all.

L’événement atelier peinture aquarelle Royan a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Royan

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