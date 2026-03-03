Atelier peinture chinoise Médiathèque de Trélissac Trélissac
Atelier peinture chinoise
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Atelier Peinture Chinoise pour adultes. Histoire, explications et apprentissage…
Explication de la peinture Chinoise à l’encre, un peu d’histoire, apprentissage des différents matériaux et des différents styles de peinture dont deux grandes parties style libre et style réaliste… .
+33 5 53 08 98 80
