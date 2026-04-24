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Atelier peinture Empreintes d’animaux RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs

Atelier peinture Empreintes d’animaux RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs lundi 4 mai 2026.

Lieu : RPE Verdun-Ciel

Adresse : 24 Rue de Beaune

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-sur-le-Doubs

Atelier peinture Empreintes d’animaux

RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-04 11:00:00

Date(s) :
2026-05-04

Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34.   .

RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Atelier peinture Empreintes d’animaux

L’événement Atelier peinture Empreintes d’animaux Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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