Atelier peinture Empreintes d’animaux RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs
Atelier peinture Empreintes d’animaux RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs lundi 4 mai 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Atelier peinture Empreintes d’animaux
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-04 11:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Atelier peinture Empreintes d’animaux
L’événement Atelier peinture Empreintes d’animaux Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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