EPTB Aventures A la rencontre de la confluence

EPTB Aventures A la rencontre de la confluence Les Bordes 71350 Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Sentier d’interprétation qui invite à suivre les aventures de Zoé sur l’île du château à Verdun-Ciel à l’aide d’une application.

+33 3 85 91 87 52

English : EPTB Aventures A la rencontre de la confluence

An interpretation trail that invites you to follow Zoé’s adventures on the island of the château at Verdun-Ciel using an app.

Deutsch : EPTB Aventures A la rencontre de la confluence

Interpretationspfad, der dazu einlädt, mithilfe einer App die Abenteuer von Zoe auf der Schlossinsel in Verdun-Ciel zu verfolgen.

Italiano :

Un percorso di interpretazione che invita a seguire le avventure di Zoé sull’isola del castello di Verdun-Ciel tramite un’app.

Español :

Un recorrido interpretativo que invita a seguir las aventuras de Zoé en la isla del castillo de Verdun-Ciel a través de una aplicación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data