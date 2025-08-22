EPTB Aventures « A la rencontre de la confluence » Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
EPTB Aventures « A la rencontre de la confluence » Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
EPTB Aventures A la rencontre de la confluence
EPTB Aventures A la rencontre de la confluence Les Bordes 71350 Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Sentier d’interprétation qui invite à suivre les aventures de Zoé sur l’île du château à Verdun-Ciel à l’aide d’une application.
+33 3 85 91 87 52
English : EPTB Aventures A la rencontre de la confluence
An interpretation trail that invites you to follow Zoé’s adventures on the island of the château at Verdun-Ciel using an app.
Deutsch : EPTB Aventures A la rencontre de la confluence
Interpretationspfad, der dazu einlädt, mithilfe einer App die Abenteuer von Zoe auf der Schlossinsel in Verdun-Ciel zu verfolgen.
Italiano :
Un percorso di interpretazione che invita a seguire le avventure di Zoé sull’isola del castello di Verdun-Ciel tramite un’app.
Español :
Un recorrido interpretativo que invita a seguir las aventuras de Zoé en la isla del castillo de Verdun-Ciel a través de una aplicación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data