Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs A pieds Facile
Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs Office de tourisme Saône Doubs Bresse 71350 Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1600.0 Tarif :
Récupérez à l’office de tourisme un dépliant sur lequel vous trouverez des informations sur l’histoire et l’architecture du village de Verdun-sur-le-Doubs.
Facile
+33 3 85 91 87 52
English :
Pick up a leaflet from the tourist office with information on the history and architecture of the village of Verdun-sur-le-Doubs.
Deutsch :
Holen Sie sich in der Touristeninformation ein Faltblatt, auf dem Sie Informationen über die Geschichte und Architektur des Dorfes Verdun-sur-le-Doubs finden.
Italiano :
Presso l’ufficio turistico è possibile ritirare un opuscolo con informazioni sulla storia e l’architettura del villaggio di Verdun-sur-le-Doubs.
Español :
Recoja un folleto en la oficina de turismo con información sobre la historia y la arquitectura del pueblo de Verdun-sur-le-Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data