Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Récupérez à l’office de tourisme un dépliant sur lequel vous trouverez des informations sur l’histoire et l’architecture du village de Verdun-sur-le-Doubs.

+33 3 85 91 87 52

English :

Pick up a leaflet from the tourist office with information on the history and architecture of the village of Verdun-sur-le-Doubs.

Deutsch :

Holen Sie sich in der Touristeninformation ein Faltblatt, auf dem Sie Informationen über die Geschichte und Architektur des Dorfes Verdun-sur-le-Doubs finden.

Italiano :

Presso l’ufficio turistico è possibile ritirare un opuscolo con informazioni sulla storia e l’architettura del villaggio di Verdun-sur-le-Doubs.

Español :

Recoja un folleto en la oficina de turismo con información sobre la historia y la arquitectura del pueblo de Verdun-sur-le-Doubs.

