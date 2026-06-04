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Atelier peinture en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier peinture en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier peinture en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Villedieu-les-Poêles

Adresse : Place du Pussoir fidèle

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier peinture en plein air

Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Atelier peinture en plein air avec professeur.
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Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie   oxana.ahmetova@gmail.com

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English : Atelier peinture en plein air

L’événement Atelier peinture en plein air Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles

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