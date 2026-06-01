Atelier Peinture et Dégustation au Château Olivier Château Olivier Léognan
Atelier Peinture et Dégustation au Château Olivier Château Olivier Léognan samedi 13 juin 2026.
Léognan
Atelier Peinture et Dégustation au Château Olivier
Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une après-midi entre vin, peinture & bonnes vibes au Château Olivier.
Atelier Peinture & Vin X Grappes Urbaines vous proposent une expérience immersive unique déguster 3 vins du domaine tout en créant votre propre peinture abstraite inspirée du travail de Sean Scully.
Pas besoin d’être artiste ou expert en vin.
Juste l’envie de vivre un moment différent dans un cadre de rêve au cœur des vignes
Dégustation commentée de 3 vins
Matériel fourni
Vous repartez avec votre tableau
Atelier accessible à tous
Une façon plus créative, conviviale et décomplexée de vivre le vin. .
Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 73 31
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English : Atelier Peinture et Dégustation au Château Olivier
L’événement Atelier Peinture et Dégustation au Château Olivier Léognan a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme
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