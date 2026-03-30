Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe
Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe mercredi 29 avril 2026.
Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux)
Rue du pressoir Maraye-en-Othe Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Mercredi 29 avril MARAYE-EN-OTHE Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux). De 14h à 16h au Nid de créateurs.
Si vous aimez la peinture et que vous aimez aussi la Nature fleurs, feuilles d’arbres, lichen, … Cet atelier est pour vous.
Osez créer en associant la peinture avec des fleurs de printemps, feuilles, … grâce à un accompagnement attentif et valorisant. Votre création se fera sur papier type Canson, associant peinture et collage de végétaux. Il est possible de cueillir et d’apporter sa récolte végétale.
Cet atelier, d’une durée de 2h est destiné en premier aux enfants de 6 à 11 ans. Dans l’idéal, le nombre de participants serait de 5 à 10. Chacun repartira avec sa création à l’issue de l’atelier.
La participation financière est fixée à 20 € enfant.
Contact http://www.niddecreateurs.fr emmanuelle.dupin1965@gmail.com 20 .
Rue du pressoir Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est emmanuelle.dupin1965@gmail.com
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L’événement Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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