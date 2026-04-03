Circuit des vergers de Champcharme Maraye-en-Othe Aube

Circuit des vergers de Champcharme

Circuit des vergers de Champcharme 10160 Maraye-en-Othe Aube Grand Est

Durée : 180 Distance : 13001.0 Tarif :

A voir en chemin La halte touristique des Boulins Cette halte constitue un site empreint d’une certaine poésie avec son vaste étang aux eaux sombres et son vieux lavoir champenois construit en 1884. A l’arrière saison, quand les frondaisons des arbres qui cernant le plan d’eau prennent leurs teintes automnales, on découvre un décor d’opérette. Extrait du livre Notre Pays d’Othe

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An 11 km circuit to discover the orchards of the Pays d’Othe.

Deutsch :

11 km langer Rundweg zur Entdeckung der Obstgärten des Pays d’Othe.

Italiano :

Da vedere lungo il percorso: lo scalo turistico dei Boulins Questo scalo è un luogo intriso di una certa poesia, con il suo vasto stagno di acqua scura e il suo antico lavatoio di Champagne costruito nel 1884. In autunno, quando il fogliame degli alberi che circondano il lago assume le sue sfumature autunnali, lo scenario è come un’operetta. Estratto dal libro Notre Pays d’Othe

Español :

Lugares de interés en el camino: la parada turística de Boulins Esta parada es un lugar impregnado de cierta poesía, con su inmenso estanque de aguas oscuras y su antiguo lavadero de Champagne construido en 1884. En otoño, cuando el follaje de los árboles que rodean el lago adquiere sus tonalidades otoñales, descubrirá un escenario de opereta. Extracto del libro Notre Pays d’Othe

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-27 par Aube en Champagne Attractivité