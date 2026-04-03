Circuit des Voirloups Maraye-en-Othe Aube
Circuit des Voirloups Maraye-en-Othe Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Voirloups Difficile
Circuit des Voirloups 10160 Maraye-en-Othe Aube Grand Est
Durée : 360 Distance : 19082.0 Tarif :
Circuit de 20 km sur la trace des Voirloups.
Difficile
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English :
20 km circuit on the trail of the Voirloups.
Deutsch :
20 km langer Rundweg auf den Spuren der Voirloups.
Italiano :
Circuito delle Voirloups 20 km. Partenza da Maraye en Othe. L’antica foresta di Othe ha dato vita, nel cuore dei suoi boschi profondi, a esseri particolarmente malvagi che, per secoli, l’hanno tenuta sotto il loro temibile dominio. Questi esseri umani, uomini e donne, posseduti dal demonio, che di notte si trasformavano in bestie crudeli per perpetrare i loro crimini, erano i Voirloups. Potevano appiccare incendi, far abortire le mucche, distruggere i raccolti, disperdere le mandrie e persino storpiare i neonati se venivano abbandonati. All’alba, ritornavano al loro aspetto umano e nessuno era in grado di riconoscerli tra gli altri uomini. Secondo Grabriel Groley, estratto dal libro Notre Pays d’Othe .
Español :
Le Circuit des Voirloups 20 Km. Salida de Maraye en Othe. El viejo bosque de Othe dio a luz, en el corazón de sus profundos bosques, a seres particularmente malignos que, durante siglos, lo tuvieron bajo su temible dominio. Estos seres humanos, hombres y mujeres, poseídos por el diablo, que por la noche se transformaban en bestias crueles para perpetrar sus crímenes, eran los Voirloups. Podían provocar incendios, abortar vacas, destruir cosechas, dispersar rebaños e incluso lisiar a los recién nacidos si eran abandonados. Al amanecer, volvían a ser humanos y nadie podía adivinarlos entre los demás hombres. Según Grabriel Groley, extracto del libro Notre Pays d’Othe .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-10 par Aube en Champagne Attractivité
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