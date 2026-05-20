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Atelier peinture Mahalon

Atelier peinture Mahalon jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Salle de la mairie

Ville : 29790 Mahalon

Département : Finistère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Mahalon

Atelier peinture

Salle de la mairie Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Adultes
Techniques de la peinture portraits et paysages

*TARIFS Adultes
1 ATELIER 30€
2 ATELIERS/ MOIS 25€ l’atelier
9 ATELIERS 200€
ATELIER INDIVIDUEL (à la demande) 45€   .

Salle de la mairie Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69 

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English :

L’événement Atelier peinture Mahalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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