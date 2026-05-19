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Visite guidée de la Cidrerie de Tromelin Mahalon

Visite guidée de la Cidrerie de Tromelin Mahalon vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Tromelin

Ville : 29790 Mahalon

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Mahalon

Visite guidée de la Cidrerie de Tromelin

Tromelin Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-03

Tous les mardis et vendredis de l’été, visite commentée de la cidrerie de Tromelin.
Initiation à la fabrication du cidre et du jus de Pommes suivie d’une dégustation de produits.
À 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.
Gratuit.   .

Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 85 91 42 40 

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English :

L’événement Visite guidée de la Cidrerie de Tromelin Mahalon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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