Mahalon

Vide grenier

Salle multi activités Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide-greniers au centre bourg de Mahalon, près de 200 ml d’expositions, emplacements à partir de 5 euros, ouvert aux exposants professionnels et aux particuliers. Petite restauration sur place. Panier garni à gagner. .

Salle multi activités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 25 64 61 35

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Mahalon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz