Vide grenier Mahalon
Vide grenier Mahalon dimanche 14 juin 2026.
Mahalon
Vide grenier
Salle multi activités Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers au centre bourg de Mahalon, près de 200 ml d’expositions, emplacements à partir de 5 euros, ouvert aux exposants professionnels et aux particuliers. Petite restauration sur place. Panier garni à gagner. .
Salle multi activités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 25 64 61 35
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Mahalon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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