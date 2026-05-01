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Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon

Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon samedi 30 mai 2026.

Adresse : Le hangar à piano, Penguel

Ville : 29790 Mahalon

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mahalon

Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix

Le hangar à piano, Penguel Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Bal folk pour danser et s’amuser à Mahalon. Une initiation aux danses folk (valse, mazurka, scottish) est prévue à 19h et le bal ouvrira ses portes à 20h30 avec 3 groupes de musiques traditionnelles.
Buvette et restauration sur place.
Le prix est libre (conseillé 10 euros)   .

Le hangar à piano, Penguel Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 59 46 10 00 

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English : Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix

L’événement Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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