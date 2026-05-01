Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon
Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon samedi 30 mai 2026.
Mahalon
Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix
Le hangar à piano, Penguel Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Bal folk pour danser et s’amuser à Mahalon. Une initiation aux danses folk (valse, mazurka, scottish) est prévue à 19h et le bal ouvrira ses portes à 20h30 avec 3 groupes de musiques traditionnelles.
Buvette et restauration sur place.
Le prix est libre (conseillé 10 euros) .
Le hangar à piano, Penguel Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 59 46 10 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix
L’événement Bal Folk de l’école Diwan de Pont-Croix Mahalon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Mahalon (Finistère)
- Pardon de Saint Pierre Mahalon 28 juin 2026
- Pardon de Saint Magloire Mahalon 11 octobre 2026