Mahalon

Atelier peinture

Salle de la mairie Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Adultes

Techniques de la peinture portraits et paysages

TARIFS Adultes

1 ATELIER 30€

2 ATELIERS/ MOIS 25€ l’atelier

9 ATELIERS 200€

ATELIER INDIVIDUEL (à la demande) 45€ .

Salle de la mairie Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English :

L’événement Atelier peinture Mahalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz