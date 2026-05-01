Atelier peinture Mahalon
Atelier peinture Mahalon jeudi 28 mai 2026.
Mahalon
Atelier peinture
Salle de la mairie Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Adultes
Techniques de la peinture portraits et paysages
TARIFS Adultes
1 ATELIER 30€
2 ATELIERS/ MOIS 25€ l’atelier
9 ATELIERS 200€
ATELIER INDIVIDUEL (à la demande) 45€ .
Salle de la mairie Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
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English :
L’événement Atelier peinture Mahalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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