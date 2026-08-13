Atelier peinture Peindre son portrait à la manière de Picasso Humour cubique au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Micro-Folie musée numérique Granzay-Gript

Informations pratiques

Granzay-Gript

Atelier peinture Peindre son portrait à la manière de Picasso Humour cubique au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Et si vous testiez la peinture sans la pression du résultat ?

Venez explorer l’univers de Picasso et le mouvement cubiste ! L’objectif jouer avec les formes, inverser les perspectives, oser les couleurs décalées et réaliser votre autoportrait avec une bonne dose d’autodérision et de créativité.

Pas besoin de savoir dessiner pour participer, seulement de l’envie de s’amuser et de lâcher prise ! .

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 92 73 26 Bibliofolie@granzay-gript.fr

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English : Atelier peinture Peindre son portrait à la manière de Picasso Humour cubique au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript

L’événement Atelier peinture Peindre son portrait à la manière de Picasso Humour cubique au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin