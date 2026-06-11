Atelier Peintures en voyage Maison Pour Tous Centre Social Landerneau
Atelier Peintures en voyage Maison Pour Tous Centre Social Landerneau lundi 20 juillet 2026.
Landerneau
Atelier Peintures en voyage
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20
Venez peindre ce que vos yeux ne peuvent photographier !
Deux jours d’aquarelle, de feutres, de fusains, de craies grasses… à peindre ou dessiner ce qui nous entoure. Nous découvrirons ensemble quelques techniques et partagerons le plaisir de poser les couleurs sur le papier… tout en se baladant dans la campagne bretonne.
– Sur réservation
– Nombre de places limité à 8 personnes. .
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 94
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English :
L’événement Atelier Peintures en voyage Landerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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