Landerneau

La Place s’Anime Spectacle Tsef Zon(e)

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

C’est en vivant l’expérience du Fest-Noz qu’est né le spectacle, en observant les pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L’ambiance festive et conviviale de ces soirées insuffle aux deux danseuses le fil conducteur de la pièce la rencontre, l’appréhension de l’autre, la prise de contact, la transmission, puis l’amusement, le partage, la transe. Il s’agit de retranscrire à elles deux l’élan jovial et entraînant que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie d’être ensemble, mais aussi l’énergie salvatrice d’un héritage commun.

Par la Compagnie C’hoari. .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 35 59 63

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English : La Place s’Anime Spectacle Tsef Zon(e)

L’événement La Place s’Anime Spectacle Tsef Zon(e) Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS