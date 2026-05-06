Concert atelier Plastic Monsters Landerneau
Concert atelier Plastic Monsters Landerneau samedi 1 août 2026.
Landerneau
Concert atelier Plastic Monsters
Place Saint-Thomas Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’Art Scène présente la Mini Fête du Bruit et invite les Plastic Monster pour un concert et un atelier artistique autour du sujet des déchets plastiques, en en faisant des instruments de musique.
Des animations jeune public viennent compléter la soirée.
À partir de 7 ans. .
Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 46 65 76
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English : Concert atelier Plastic Monsters
L’événement Concert atelier Plastic Monsters Landerneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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