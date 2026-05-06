Landerneau

Concert atelier Plastic Monsters

Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’Art Scène présente la Mini Fête du Bruit et invite les Plastic Monster pour un concert et un atelier artistique autour du sujet des déchets plastiques, en en faisant des instruments de musique.

Des animations jeune public viennent compléter la soirée.

À partir de 7 ans. .

Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 46 65 76

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English : Concert atelier Plastic Monsters

L’événement Concert atelier Plastic Monsters Landerneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS