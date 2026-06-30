Cirque Français Rue Saint-Ernel Landerneau
lundi 27 juillet 2026 · Rue Saint-Ernel · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Cirque Français
Rue Saint-Ernel Parking de la halle Saint-Ernel Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 19:45:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28
Bienvenue dans PARTAGE , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts. Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion.
PARTAGE est une création originale mêlant arts du cirque, danse et musique, pour un voyage poétique et immersif à travers les arts. Ce nouveau spectacle 2026 invite le spectateur à rêver, ressentir et redécouvrir des numéros intemporels qui résonnent en chacun de nous.
Chacun des artistes se distinguent par leur approche innovante, leurs univers visuel et leur volonté de moderniser cet art ancestral du cirque, afin de rendre cette œuvre unique. Pour enrichir leur proposition artistique, le Cirque Français vous propose une mise en scène originale avec une technique son et lumière magistrale.
Au total 12 artistes contribuent à faire vivre à chaque instant cette création, apportant chacun leur savoir-faire pour donner vie à une œuvre riche en émotions…
Durée 1H30 avec entracte. .
Rue Saint-Ernel Parking de la halle Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement Cirque Français Landerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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