Landerneau

La Place s’Anime Atelier sérigraphie

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Atelier de sérigraphie autour de la nouvelle exposition de la galerie de Rohan, Ludique et poétique. .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00

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English : La Place s’Anime Atelier sérigraphie

L’événement La Place s’Anime Atelier sérigraphie Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS