La Place s’Anime Atelier sérigraphie Landerneau
La Place s’Anime Atelier sérigraphie Landerneau mardi 21 juillet 2026.
Landerneau
La Place s’Anime Atelier sérigraphie
Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier de sérigraphie autour de la nouvelle exposition de la galerie de Rohan, Ludique et poétique. .
Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00
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English : La Place s’Anime Atelier sérigraphie
L’événement La Place s’Anime Atelier sérigraphie Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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