ATELIER PELOTE ET PAPOTE OFFICE DE TOURISME Montréjeau

ATELIER PELOTE ET PAPOTE

OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Un moment d’échange autour du tricot!

Venez partager un moment convivial autour du fil , de la laine, de la maille.. Ambiance décontractée autour de l’échange, du partage , du conseil pour des moments doux entre les générations qui veulent débuter le tricot ou le crochet et ceux qui veulent partager leur savoir faire. Les messieurs sont les bienvenus!

Nous vous attendons avec votre projet et votre matériel lors des mercredis après- midi de 14h00 à 16h00.

Atelier animé par Laurence Vaissière , l’atelier de Sagilia de Montréjeau. Sur inscription participation chapeau. .

OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of exchange around knitting!

L’événement ATELIER PELOTE ET PAPOTE Montréjeau a été mis à jour le 2026-03-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE